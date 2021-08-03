Ростов-на-Дону, 3 августа, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Чечни за содействие терроризму (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда 3 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Антитеррор

Следствием и судом установлено, что в мае 2014 года подсудимый, находясь в селе Чечен-Аул, в качестве помощи передал знакомому 1 500 рублей, а также собранные от иных лиц 8 500 рублей. Деньги предназначались для выезда в Сирию и участия в запрещенном вооруженном формировании. Свою вину в содеянном мужчина не признал.

Подсудимому назначено наказание в виде шести лет колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.