Лос-Анджелес, США, 3 августа, 2021, 12:37 — ИА Регнум. После двухминутного тизера новой песни The Weeknd официально объявил, что сингл «Take My Breath» выйдет в эту пятницу, 6 августа. Об этом артист сообщил в своих социальных сетях.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Первоначальный тизер назывался «The Dawn Is Comig» и служит введением к его следующему циклу альбомов в продолжении к прошлогоднему релизу «After Hours». «к черту все это … ЭТО НАЧНЕТСЯ СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ», — подразнил свою публику артист. Ранее The Weeknd в интервью с GQ сказал, что его новая запись — это «альбом, который он всегда хотел сделать».

В марте 2020 года состоялся релиз альбома «After Hours», открывший The Weekend с его другой, мрачной стороны, которая пришлась по вкусу критикам и слушателям. «After Hours"дебютировал на первом месте основного американского альбомного хит-парада Billboard200с тиражом 444,000 проданных единиц.