Улан-Удэ, 3 августа, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту нападения бездомного на малолетних детей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, инцидент произошёл вечером 27 июня.

Следственное управление СКР по Бурятии Бездомный напал на девочек на железнодорожном мосту в Улан-Удэ

36-летний мужчина напал на двух девочек 2009 года рождения на железнодорожном мосту в Улан-Удэ. Угрожая применением насилия он похитил их имущество.

«Скрыться с места совершения преступления ему не удалось, так как двое мужчин, проходивших по мосту, услышав детские крики, задержали преступника и передали его сотрудникам транспортной полиции», — отметили в управлении.

К настоящему времени задержанному предъявлено обвинение за разбойное нападение на малолетних детей. Мужчина заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.