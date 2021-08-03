Кемерово, 3 августа, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли Кузбасса и Управляющая компания «Промышленный технопарк КЭМЗ» подписали соглашение о создании и развитии в регионе промышленного технопарка на базе Кемеровского электромашиностроительного завода «КЭМЗ». Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

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«Создание промышленного технопарка будет способствовать диверсификации экономики региона, станет стимулом развития промышленности Кузбасса. Реализация проекта позволит расширить производство машиностроительной продукции, наладить выпуск оборудования, необходимого для наших заводов, а в перспективе — для экспорта на российские и международные рынки, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Также мы сможем поддержать представителей малого и среднего бизнеса машиностроительного, приборостроительного, химического профиля, которые станут резидентами технопарка».

Благодаря открытию первого промышленного технопарка в Кузбассе появится около 500 рабочих мест.

Объект будет размещён на производственной площадке 1,75 Га в центре Кемерова. Проект планируется реализовать до 2029 года.