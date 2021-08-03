Москва, 3 августа, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассуждает о проблемах российской экономики в стиле Капитана Очевидность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Так он прокомментировал высказывания Кудрина о старой модели российской экономики, которая не создает новых товаров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Это заявления в стиле Капитана Очевидность. Кудрин констатирует очевидные факты, но хочется спросить: а кто же вам мешал, находясь у власти уже 30 лет, построить конкурентоспособную экономику на развалах советской науки, советской технологии и экономики?, — сказал Жуковский. — Надо понимать, что такие разговоры мы слышим уже не первый десяток лет. Все они никак не могут построить экономику, которая бы что-то производила. Вся макроэкономическая политика российской власти, выстроенная по лекалам вашингтонского консенсуса, привела к тому, что Россия превратилась в сырьевой придаток колониально развитых стран».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин заявил, что действующая в России модель экономики изжила себя.