Орел, 3 августа, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Главный инженер электрических сетей районного филиала ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго» признан судом виновным в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в результате чего погиб 16-летний подросток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа сообщила старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Трагедия произошла в июле 2020 года в деревне Вепринец. На улице Цветочной оборвалась воздушная линия передачи электроэнергии. Однако работы по устранению обрыва, обесточиванию линии вовремя проведены не были. В результате 16-летний подросток во время прогулки прикоснулся к оборванному проводу и получил удар током, от которого скончался на месте.

Суд приговорил подсудимого к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также к штрафу в размере 30 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.