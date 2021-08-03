Ханты-Мансийск, 3 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) осуждён гражданин Таджикистана за участие в организации незаконного пребывания в России иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

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Установлено, что в июле 2013 года подсудимый вступил в организованную группу, в составе которой он и ещё четверо его знакомых готовили документы, позволяющие иностранцам незаконно находиться в России. За услуги они получали вознаграждение в сумме от 250 тысяч до 1,5 млн рублей. Их клиентами были граждане Украины и Таджикистана.

Обвиняемый приговорён судом по ч. 3 ст. 30 — п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Покушение на организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан») к двум годам и трём месяцам заключения в колонии общего режима. В отношении его подельников ранее судом были вынесены обвинительные приговоры.