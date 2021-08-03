Всеволожск, Ленинградская область, 3 августа, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Правоохранительные органы пришли с обысками в администрацию Всеволожского района Ленинградской области. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе администрации Всеволожского района.

RobillardMichel Обыск

По его словам, интерес следствия относится ко временам «правления» Сергея Гармаша, когда во Всеволожском районе было заключено «достаточно сомнительных сделок с землёй».

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