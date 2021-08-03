Уфа, 3 августа, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Причины получения рабочим тяжелой травмы устанавливают в Башкирии. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Маргарита Князева ИА REGNUM Оборудование

Сообщается, что сотрудники этого надзорного ведомства начали расследовать несчастный случай, который произошел с 60-летним работником ПАО «НЕФАЗ».

"30 июля в цехе № 1 наладчик холодноштамповочного оборудования получил тяжёлую травму левой кисти», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас сотрудники Гострудинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии проводят проверку по факту гибели 53-летнего механизатора.