Казань, 3 августа, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 3 августа лабораторно подтвержден 24 081 случай инфицирования коронавирусом. За сутки заразились еще 49 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Госпиталь

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Всего выздоровели 21 339 ковид-пациентов, скончались 620 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлению 50 человек, количество летальных исходов увеличилось на четыре.

Госпитализация за сутки потребовалась 21 заболевшему, 28 человек лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 24 носителя вируса, шестеро проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии 240 организациям необходимо привить сотрудников от COVID-19. Обязательная вакцинация для жителей республики пока не введена.

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