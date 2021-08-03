Тамбов, 3 августа, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Тамбовской области 3 августа подтверждено 94 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области было зарегистрировано 37 тыс. 964 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 35 тыс. 742 пациента, в том числе 45 человек — за последние сутки.