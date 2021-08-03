Киев, 3 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Сумму в размере свыше $2,7 млрд «безвозмездно и без дополнительных условий» ожидают от Международного валютного фонда власти Украины. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба офиса украинского президента Владимира Зеленского.

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«После телефонного разговора президента Владимира Зеленского с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой на прошлой неделе Украина получит от МВФ более $2,7 млрд. бесплатно и без каких-либо дополнительных условий», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что ранее совет директоров МВФ по предложению директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой принял такое решение для помощи в качестве одной из мер по восстановлению мировой экономики, которая пострадала от пандемии коронавируса.

При этом указывается, что эта сумма будет получена страной 23 августа, «накануне 30-й годовщины независимости Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) выделил $650 млрд на восстановление мировой экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавирусной инфекции.