Хабаровск, 3 августа, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Эффект от лесных пожаров в Якутии, где полыхает уже четыре миллиона гектаров леса, исполняющий обязанности директора дальневосточного НИИ лесного хозяйства, заместитель директора по научной работе (Хабаровск) Александр Алексеенко сравнил с атомной зимой. Корреспонденту ИА REGNUM он также пояснил, что способно остановить бедствие:

Лесной пожар

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"Поднимаются вверх частицы пепла, при этом происходит эффект атомной зимы: из-за того, что эти частицы не пропускают свет, становится ещё и холодно. Подобное происходило и в Хабаровском крае — в 1997—1998 годах было: стоит какая-то хмарь, ощущается вонючий дым и холодно при этом в июле месяце. А все потому, что солнечное тепло не проходит на Землю.

Как справились? Пошли дожди, и все закончилось. То же самое сейчас в Якутии произойдёт. Если разгорелись катастрофические пожары, то только силы природы смогут сами их потушить. Сейчас похолодает и начнутся дожди».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Алексеенко напомнил, что Якутия по площади равна Евросоюзу, но на всю эту территорию — всего одно авиационное отделение. Тем временем жители региона задыхаются от гари и недоумевают, почему пожары не тушат, пока они ещё небольшие.

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