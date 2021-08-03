Москва, 3 августа, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В России представлен рестайлинговый бизнес-седан Lexus ES. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Lexus Обновлённый Lexus ES

Новинка уже появилась у российских дилеров и доступна для заказа. Lexus ES представлен в трех версиях. Так, Lexus ES 200 оснащается двигателем объемом 2,0 л мощностью 150 л. с., Lexus ES 250 комплектуется новым 2,5-литровым V4 с отдачей 200 «лошадей», а Lexus ES 350 идет с шестицилиндровым двигателем на 3,5 л производительностью 249 л. с.

Стоимость начальной версии новинки равна от 3 391 000 рублей, а максимальной — 4 710 000 рублей.

Внутри нового Lexus ES установлена современная мультимедиа с тачскрином на 12,3 дюйма, который получил функцию синхронизации со смартфоном посредством Apple CarPlay и Android Auto для применения привычных навигационных, коммуникационных и развлекательных приложений через экран.

Также модель оснащается комплексом приложений Lexus Connected Services, которые позволяют использовать в автомобиле привычные онлайн-сервисы, получать данные о техническом обслуживании и аналитическую информацию об истории поездок и манере вождения.

Напомним, компания Lexus планирует выпустить новый кроссовер, который будет компактнее модели UX.

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