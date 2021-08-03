Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 3 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Глава администрации Каменска-Шахтинского Владимир Шевченко выразил соболезнования семьям погибших при взрыве на комбинате «Каменский». 4 августа в городе объявлен днём траура.

Donland.ru В Шахтах — день траура

«В результате произошедшей 29 июля 2021 года нештатной ситуации в одном из цехов Федерального казенного предприятия «Комбинат «Каменский» мы понесли тяжелую утрату. Безвременно ушли из жизни семь человек. Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал и работал с этими людьми. Светлая память о них, как замечательных людях, прекрасных товарищах будет жить в сердцах всех каменчан», — написал Владимир Шевченко.

ИА REGNUM сообщало, что авария на заводе «Каменский» произошла вечером 29 июля, однако подтверждено сообщение со стороны властей было лишь на следующий день. Семь сотрудников предприятия с сильнейшими ожогами были госпитализированы. Спасти пациентов не удалось.