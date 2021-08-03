Владимир, 3 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Во Владимирской области по состоянию на 3 августа зарегистрировано 1475 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки были подтверждены шесть смертей пациентов с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 40 тыс. 698 человек.