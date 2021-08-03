Лондон, 3 августа, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Бывший гитарист The Smiths Джонни Марр объявил о подписании нового крупного контракта с музыкальным издателем BMG, информирует портал NME. Согласно условиям соглашения, артист должен будет выпустить один студийный альбом.

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Компания ранее уже представляла Марра в своем каталоге в течение ряда лет, выпустив три его сольных альбома: «The Messenger» 2013 года, «Playland» 2014 года и «Call The Comet» 2018 года. «Я очень рад работать с людьми из BMG над этой новой главой», — рассказал артист.

В настоящее время Марр работает над новой музыкой у себя в студии и в сентябре проведет концертный тур в Великобритании.