Бывший гитарист The Smiths Джонни Марр подписал контракт с лейблом BMG
Лондон, 3 августа, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Бывший гитарист The Smiths Джонни Марр объявил о подписании нового крупного контракта с музыкальным издателем BMG, информирует портал NME. Согласно условиям соглашения, артист должен будет выпустить один студийный альбом.
Компания ранее уже представляла Марра в своем каталоге в течение ряда лет, выпустив три его сольных альбома: «The Messenger» 2013 года, «Playland» 2014 года и «Call The Comet» 2018 года. «Я очень рад работать с людьми из BMG над этой новой главой», — рассказал артист.
В настоящее время Марр работает над новой музыкой у себя в студии и в сентябре проведет концертный тур в Великобритании.
Джонни Марр — основатель, композитор и гитарист британской группыThe Smiths, просуществовавшей всего пять лет (с 1982 по 1987 гг.), но внесшей существенный вклад в развитие нью-вейва и британского инди-рока.