* талибов — запрещённая в России организация

Стокгольм, , 12:25 — REGNUM В Швеции «Умеренные» выступают за предоставление приоритетного статуса при рассмотрении заявлений о предоставлении убежища афганским переводчикам и всем местным служащим, которые сотрудничали с иностранными военными и жизням которых сейчас угрожают боевики из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 2 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Афганистан

«Мы должны убедиться, что их потребность в защите будет удовлетворена», — заявил в интервью SVT представитель «Умеренных» по вопросам оборонной политики Пол Йонсон.

«Умеренные» хотят, чтобы миграционное агентство Швеции в диалоге с Управлением Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев сделало так, что переводчикам и местным афганцам, которые сотрудничали со шведским представителями в Афганистане, должно быть уделено приоритетное внимание при рассмотрении заявок на получение убежища в Швеции.

«Речь идет о людях, которые внесли важный вклад в усилия Швеции в Афганистане», — добавил Йонсон.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.