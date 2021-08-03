Владимир, 3 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Во Владимирской области 3 августа подтверждено 203 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 43 тыс. 843 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 40 тыс. 698 пациентов, в том числе 174 человека — за последние сутки.