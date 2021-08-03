Липецк, 3 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов поздравил ветеранов и военнослужащих с Днём воздушно-десантных войск, сообщает ИА REGNUM.

Липецкаяобласть.рф День ВДВ

«С Днём ВДВ! Десантники — пример смелости, мужества и доблести. Счастья вам и вашим семьям», — написал Игорь Артамонов на своей странице в сети инстаграм.

В 2021 году из-за ковидных ограничений липецкие десантники не смогли отметить День ВДВ традиционным шествием по городу, но праздник состоялся в новом формате. Утром липчане, служившие в десантных войсках, минутой молчания почтили память погибших товарищей возле памятника генералу Василию Маргелову. Затем устроили автопробег с флагами. После чего отправились в парки — гулять семьями и встречаться с друзьями.

В городе Грязи в этот день увековечили память местного воина-десантника. В райцентре открыли мемориальную доску в честь Романа Пахомова, погибшего при исполнении воинского долга в Аргунском ущелье Чеченской Республики. В церемонии приняла участие мать Пахомова, приехали его сослуживцы.

Именем Романа Пахомова названа улица в городе Грязи. В школе № 9, где он учился, установлены бюст и мемориальная доска. Историю его подвига педагоги рассказывают грязинским школьникам на уроках памяти.