Стокгольм, 3 августа, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Путешествий по Швеции этим летом гораздо больше, чем в прошлом году. Самыми популярными местами являются горные массивы, а точнее муниципалитет Херьедален. Об этом со ссылкой на агрегированные данные пользователей шведских Сим-карт, проанализированных оператором Telia, 2 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

NASA Вид Готланда из космоса

Мобильные данные за июль показывают, что шведы путешествовали между разными ленами примерно на 9% больше, чем за тот же период прошлого года.

«На Готланде число отдыхающих увеличилось на 32%», — отметила в эфире телеканала Элин Эллисон, руководитель отдела анализа данных в Telia.

«Поездки в горы, и в частности в Хередален, тоже участились. Если вы сравните активность с июлем 2019 года, то сейчас в Херьедалене она на целых 17% выше», — добавила Эллисон.