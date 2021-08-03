Тверь, 3 августа, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Подворовые обходы после урагана в Тверской области проводят спасатели и члены комиссии по ликвидации последствий стихи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе правительства региона. Комиссию возглавил губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Последствия урагана в Тверской области

Как отмечалось на заседании комиссии 3 августа, семьям, потерявшим близких, и пострадавшим в результате стихии в Андреаполе и Осташковском районе будут предоставлены выплаты. Также губернатор поручил оказать помощь жителям, утратившим документы во время стихии. Особое внимание глава региона поручил уделить семьям с детьми. Так, дано поручение обеспечить детей из семей, чьи дома пострадали в результате стихии, школьной формой и канцелярскими принадлежностями к началу нового учебного года. В регионе развёрнут пункт временного размещения для жителей, чьи дома пострадали в результате непогоды.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа по территории Тверской области прошёл мощный грозовой фронт. В числе наиболее пострадавших муниципальных образований — Андреаполь и Осташковский район. Глава региона дал поручение оперативно приобрести новое готовое жильё для жителей, чьи дома пострадали из-за урагана.