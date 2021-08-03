Стокгольм, 3 августа, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Вот уже несколько месяцев, как на шведской трассе Е65 неизвестные кидают камни в проезжающиеся автомобили с датскими номерами. Однако нападения прекратились после того, как Полиция Швеции усилила патрули на участке дороге. Об этом 2 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Камни

«Наша операция продолжается пока девять день», — констатирует в интервью официальный представитель Полиции Швеции Эва-Ган Вестфорд.

Отмечается, что всего начиная с этой весны в полицию поступили 117 заявлений о нападениях. В одном из случае камень летел с такой силой, что разбил лобовое стекло и ранил водителя.

Вестфорд также напомнила, что тот, кто предоставит Полиции Швеции ценные сведения для поимки преступников получит 30 тысяч крон (порядка 270 тысяч рублей).