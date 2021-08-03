Стокгольм, 3 августа, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Стоимость шведской криптовалюты «Алиса» (Alice) выросла на 30 000% всего за один день. Это произошло несмотря на то, что она связана с компьютерной игрой, которая на момент появления криптовалюты еще не вышла в прокат. Об этом 3 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

(сс) Richard Patterson Криптовалюта

Шведская компания Antler Interactive использовала технологию блокчейна для создания криптовалюты. Когда в марте они запустили «Алису», криптовалюту, которая будет использоваться в тогда еще не выпущенной компьютерной игре «Моя соседка Алиса» (My neighbour Alice), цена на нее за сутки выросла с 10 центов до примерно 30 долларов. С тех пор она упала и сейчас составляет около 7 долларов.

«Причина заключается в том, что люди доверяют нашей системе и испытывают доверие к тем вещам, которые можно покупать с помощью нашей валюты», — заявила в интервью SVT генеральный директор Antler Interactive Анна Норревик, добавив, что именно безопасность привлекает пользователей и побуждает их пользовать криптовалютой, а не привычными системами платежей.