Липецк, 3 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Липецкой области 3 августа подтверждено 240 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

(сс) Morteza Jabberian. Mehr News Agency Тест на COVID-19

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Всего на территории региона было выявлено 40 тыс. 452 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 34 тыс. 725 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 228 — за последние сутки.