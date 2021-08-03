Москва, , 12:20 — REGNUM Россия готова контактировать с США по линии контртеррора, включая афганский контекст. Об этом глава Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД РФ Владимир Тарабрин заявил в интервью, опубликованном 3 августа.

Здание МИД России Борковский Алексей Васильевич

«Что касается контактов с американцами по линии контртеррора, в том числе в контексте афганских дел, мы открыты к такому взаимодействию», — сказал дипломат РИА Новости.

Тарабрин добавил при этом, что российская сторона не может быть заинтересована в таком взаимодействии больше, чем партнёры из США. Он напомнил, что в 2018—2019 году полноценный межведомственный диалог с американцами по вопросам антитеррора был налажен, но Вашингтон его свернул под надуманным предлогом.

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