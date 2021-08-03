Кемерово, 3 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. На территории Кемеровской области в июле 2021 года наблюдалась неустойчивая погода, с резкими колебаниями температур, по большинству районов с обильными ливневыми дождями и грозами, по ряду районов с выпадением града и сильным шквалистым ветром. Об итогах месяца сообщил региональный гидрометцентр

Лето

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«Июль в этом году удивлял кузбассовцев своими контрастами температур, и в целом вышел на 1 °C выше климатической нормы, — уточнили синоптики. — В отдельные дни, в дневные часы, максимальная температура воздуха повышалась до +35 °С. На поверхности почвы абсолютный максимум составил +51…+60 °С. Отмечались периоды с резким понижением температуры, минимальная температура воздуха и на поверхности почвы понижалась до +5…+9 °С».

Отмечается, что погодные условия июля были благоприятными для роста и развития сельскохозяйственных культур.