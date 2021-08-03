Самара, 3 августа, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Основные строительные работы на мосту через реку Сок в Самарской области завершены на полтора года раньше изначально запланированных сроков. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

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«Перед мостовым переходом было отремонтировано и расширено до 4 полос Красноглинское шоссе, — так же, как и дорога в поселке Волжский. Здесь оставалось одно «узкое горлышко». Открытие нового моста позволит увеличить пропускную способность этого участка: она была более 4 тысяч автомобилей в сутки, а стала на 50% больше», — приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора подрядной организации Алексея Зотова.

Глава региона Дмитрий Азаров поблагодарил строителей, сообщив, что местные жители, которые ехали на работу, на отдых, стоя в пробках, десятилетиями мечтали о новом мосте.

«А сегодня люди даже в час пик свободно проезжают его. И слова благодарности с момента технического открытия уже звучат в адрес строителей», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Новый мост через Сок начали строить в конце 2019 года. Его протяженность составляет 306 метров. Мост состоит из пяти монолитных железобетонных опор высотой до 20 метров и металлического пролетного строения общим весом около 1700 тонн. Работы идут в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».