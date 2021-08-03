Стокгольм, 3 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В настоящее время Риксбанк Швеции работает над созданием цифрового платежного средства, электронной кроны, которое может заменить наличные в будущем. Однако технический специалист SVT Александр Норен предупреждает, что в случае запуска нового цифрового инструмента Центробанк Швеции потеряет и так ослабевший контроль в области денежно-кредитной политики. Об этом он заявил 3 августа в эфире SVT.

Цитата из к/ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США — Австралия В цифровом мире

«Когда все больше и больше наших транзакций осуществляется в электронной форме, все меньше и меньше наших денег становится деньгами Центрального банка», — предупредил журналист.

Сейчас Риксбанк работает над техническим заданием по созданию механизма для контроля за оборотом цифровой кроны. Предполагается, что покупки в обычном продуктовом магазине можно будет оплатить с помощью приложения или специальной карты.

«Это должно иметь все те же функции, что и наличные, чтобы вы точно знали, что деньги реально есть, и за ними стоит Риксбанк, который выступает их гарантом», — объяснил Норен.