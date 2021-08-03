Хабаровск, 3 августа, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Для того чтобы в России не было такой катастрофы с лесными пожарами, какая происходит сейчас в Якутии, нужно наращивать наземные и воздушные силы. Первые шаги сделаны — возродилось авиаотделение в Якутии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил исполняющий обязанности директора дальневосточного НИИ лесного хозяйства, заместитель директора по научной работе (Хабаровск) Александр Алексеенко. Он также напомнил, что Якутия по площади равна Евросоюзу:

(сс) skeeze Лесной пожар

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»И на всю эту территорию — всего одно авиационное отделение. Поэтому необходимо планово наращивать численность лесной охраны, МЧС, Авиалесоохраны. Потому что эта ситуация будет повторяться все время: Якутия — это континентальный климат. Там стоит сибирский антициклон и ситуация уже лет 10 ежегодно повторяется.

В этом году отрицательно сложились именно природные факторы. В половине случаев основными причинами пожаров, возникающих в северных территориях, становятся сухие грозы. Леса всегда горели, даже если возгорание произошло по вине человека, это все равно — природный пожар.

Нужно наращивать силы и средства для тушения лесных пожаров. Кстати, в Якутии просто огромная зона контроля, так называемая, когда отслеживаются лесные пожары с космических спутников и при этом решение, когда его тушить, принимается только в крайних случаях. Поэтому, чтобы не допустить масштабных пожаров, нужно еще и минимизировать эту площадь контроля. Тогда последствия будут не такими катастрофическими».

Напомним, по состоянию на 3 августа в России контролируются космическим мониторингом 44 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 1 302 009 га, по которым прекращена работа по тушению. За исключением двух очагов, действующих на территории Иркутской области (17 756 га), почти все они находится в Якутии (42 пожара на площади, пройденной огнем 1 284 253 га).