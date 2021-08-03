Калуга, 3 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 131 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 3 августа. Днём ранее, 2 августа, в регионе было зарегистрировано 135 случаев.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 41 тыс. 553 человек, 38 тыс. 805 человек выздоровели. За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли три человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 484 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

По данным министерства здравоохранения региона, в 14 медицинских организациях области развёрнуто 1620 инфекционных коек. По состоянию на 2 августа на стационарном лечении находятся 1206 пациентов, из них семь — на инвазивной вентиляции лёгких, 50 — на неинвазивной вентиляции легких, на кислородной поддержке — 896 человек. Свободный коечный фонд составляет 414 коек (25,5%).