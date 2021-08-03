Мурманск, 3 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Блогер Семен Воробьев добрался из Архангельска в Мурманск на каяке. За 31 день одиночного плавания он преодолел тысячу километров.

Каяк

«Жил в заброшенных рыбацких избах и палатке, переплыл пролив шириной 48 км в горле Белого моря, гонялся за медведями, встречал китов и белух, попал в двухдневный ураган в тундре, взбирался на сопки, ночевал в пещере, отыскал древние каменные лабиринты, прошёл через окутанный легендами мыс Святой нос, чтобы обойти Кольский полуостров и спустя 1000 километров и 31 день добраться до Мурманска», — рассказал блогер после путешествия.

Как сообщало ИА REGNUM, путешественник Федор Конюхов завершил одиночный дрейф на льдине у Северного полюса.