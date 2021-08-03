Тверь, 3 августа, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Власти Тверской области приобретут жильё для жителей, чьи дома разрушены в результате урагана 2 августа. Поручение дал губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Устранение последствий урагана в Тверской области

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«В первую очередь, сейчас необходимо определить объём необходимой срочной помощи и оказать поддержку семьям пострадавших, гражданам, потерявшим жильё. В данной ситуации приобретаем только готовое жильё», — подчеркнул Игорь Руденя.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа сильный ураган обрушился на Тверскую область, основной удар стихии пришёлся на Андреаполь и Осташковский район. Ветер валил деревья, срывал кровлю с домов. Несколько населенных пунктов остались без света. В результате урагана пострадали 11 человек.