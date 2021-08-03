Стокгольм, 3 августа, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В пяти регионах Швеции сотрудников отделений реаниматологии отправили в положенные отпуска после стабилизации ситуации с коронавирусом. Об этом 2 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Domadoktor.ru Реанимация

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В таких ленах, как Стокгольм, Сконе, Уппсала и Эстергётланд, Вестра-Гёталанд, реаниматологи этим летом отправились в отпуска, как и планировалось, чего не произошло год назад, когда нагрузка на медиков была огромная.

«Это, наконец, похоже на нормальное, обычное лето», — поделилась с журналистами Нина Видфельдт, врач скорой помощи в регионе Вестра-Гёталанд.

Отмечается, что еще весной этого года было неясно, сможет ли медперсонал из отделений реаниматологии уйти в отпуск.