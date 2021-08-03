Москва, 3 августа, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В одну из больниц Москвы доставили 15-летнюю девочку с острым отравлением неизвестным веществом, сообщает 3 августа РЕН ТВ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Шприц

По словам школьницы, вечером 2 августа она шла с прогулки по улице Головачева возле лесополосы, когда к ней сзади подошел мужчина, спросил дорогу и сделал ей укол в ягодицу. После этого она потеряла сознание.

Как передает телеканал, спустя некоторое время школьницу госпитализировали с острым отравлением неизвестным веществом. Отец ребенка обратился в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее покупатели в магазине опознали и удерживали до приезда полиции мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней в Кировском районе Волгограда. Задержанный полностью признал свою вину.

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