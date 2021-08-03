Рыбинск, Ярославская область, 3 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Виталий Молчанов, обвиняемый в убийстве двух девочек в Рыбинске Ярославской области, может избежать тюремного заключения и выйти на свободу. Об этом в интервью городскому интернет-порталу «Окей Город» Рыбинск 24» заявил адвокат подсудимого Олег Будник.

СКР Виталий Молчанов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 мая Ярославский областной суд решил отправить Виталия Молчанова на повторную психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербургскую городскую психиатрическую больницу.

Если убийцу признают невменяемым, то его отправят на принудительное лечение на 6 месяцев. Если после этого комиссия даст заключение, что он вылечился и здоров — его отпустят на свободу, считает адвокат Олег Будник.

«Да, это так оно и есть. Не я, наверное, сказал — это общеизвестно», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM адвокат маньяка Олег Будник.

Также адвокат подтвердил, что сам лично считает Виталия Молчанова нездоровым. Эти выводы он сделал из личного общения с подзащитным.

«Я считаю, он невменяемый. Мы, насколько адвокаты обязаны вникать в проблему, настолько и общаемся. Он с серьёзными психическими проблемами — говорит очень тихо, молчаливый, сидит неподвижно, всегда занимает одну позу и в ней сидит неподвижно», — пояснил свою позицию Олег Будник.

Также адвокат попросил не торопиться и дождаться официального заключения врачей.

«Давайте уже подождём, может экспертиза уже даже и закончилась, потому что времени прошло достаточно. Я-то думаю, что подтвердят прежний диагноз, но посмотрим. Вот норвежского стрелка Брейвика тоже суд направил на повторную экспертизу и повторно экспертиза признала его уже вменяемым, а первоначальная была — невменяемый. От медицины зависит, от других факторов», — отметил адвокат.

Судебный процесс над рыбинским маньяком начался 11 мая 2021 года. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера, убийстве и надругательстве над телом умерших.