Рыбинский маньяк может выйти на свободу
Рыбинск, Ярославская область, 3 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Виталий Молчанов, обвиняемый в убийстве двух девочек в Рыбинске Ярославской области, может избежать тюремного заключения и выйти на свободу. Об этом в интервью городскому интернет-порталу «Окей Город» Рыбинск 24» заявил адвокат подсудимого Олег Будник.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 мая Ярославский областной суд решил отправить Виталия Молчанова на повторную психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербургскую городскую психиатрическую больницу.
Если убийцу признают невменяемым, то его отправят на принудительное лечение на 6 месяцев. Если после этого комиссия даст заключение, что он вылечился и здоров — его отпустят на свободу, считает адвокат Олег Будник.
Также адвокат подтвердил, что сам лично считает Виталия Молчанова нездоровым. Эти выводы он сделал из личного общения с подзащитным.
Также адвокат попросил не торопиться и дождаться официального заключения врачей.
Судебный процесс над рыбинским маньяком начался 11 мая 2021 года. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера, убийстве и надругательстве над телом умерших.