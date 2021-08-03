Лос-Анджелес, США, 3 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В предверии выхода своего нового альбома американский рэпер Travis Scott подогрел интерес слушателей, подписав контракт с кинокомпанией A24, информирует портал NME.

Antonio Rull Рэп

Лейбл Cactus Jack, на котором выпускается артист, снимет с A24 визуальное сопровождение к грядущему релизу. «Жизнь — это фильм. Как и мой альбом», — написал Travis Scott в своем инстаграме, представив фотографии одного из черновиков сценария фильма.

Кинокомпания A24 имеет на своем счету такие известные картины, как «Леди Бёрд», «Лунный свет» и «Солнцестояние».