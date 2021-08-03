Киев, , 12:03 — REGNUM Европа расширит свое влияние и сможет «накачать экономические мышцы» в случае, если она укрепит свое сотрудничество с тремя странами пространства бывшего СССР. Такое мнение 3 августа высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своей статье для американского журнала Foreign Affairs.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

Как отметил глава украинского МИД, весной нынешнего года Украина, Грузия и Молдавия создали «ассоциированное трио» для ускорения своей интеграции в Европейский союз.

«Углубление взаимодействия с этой группой стран дает Европе возможность укрепить глобальное влияние, расширить пространство демократических ценностей и накачать дополнительные экономические мышцы», — отметил он.

Кроме того, Кулеба указал, что, по его мнению, это обстоятельство поможет новой администрации США в вопросе усиления трансатлантического единства и безопасности на восточной границе «демократической Европы».

«Ни одна из нынешних стран-членов НАТО не обладает таким (боевым —ред.) опытом и знаниями», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что главной причиной провала борьбы Киева с проектом газопровода «Северный поток — 2» стала потеря Украиной в США статуса «любимца».