Иркутск, 3 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в июле 2021 года проверила более 1100 торговых объектов на предмет соблюдения антиковидных мер. Об этом сообщает региональное правительство.

Пресс-служба ККИ Проверка соблюдений антиковидных мер

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По итогам проверки в отношении нарушителей возбуждено 94 административных производства, проведено более 200 профилактических и разъяснительных бесед, выдано 44 уведомления о необходимости неукоснительного соблюдения установленных правил.

Основные нарушения — обслуживание покупателей без масок, отсутствие средств индивидуальной защиты у продавца, отсутствие социальной разметки, дезсредств.

«В зоне особого внимания сотрудников службы находятся субъекты предпринимательской деятельности, ранее уже привлекавшиеся к административной ответственности за нарушения противоэпидемических требований. Повторно выявлено четыре таких нарушителя, в отношении которых мы готовим материалы в суд для привлечения к административной ответственности по части 2 статьи 20.6.1 КоАП РФ», — отметила руководитель ведомства Ольга Степанова.