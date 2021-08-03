Москва, 3 августа, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Утром натощак вредно есть бутерброды с острыми приправами и соусами, пить кофе, сладкую газировку и соки цитрусовых. Об этом врач-диетолог, нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова рассказала телеканалу «Звезда».

Дарья Драй ИА REGNUM Кофе

Так, кофеин подавляет аппетит, и завтрак после чашечки кофе может показаться ненужным, но это вредит желудку. Пить кофе лучше через некоторое время после завтрака, пояснила врач.

Бутерброд с горчицей, хреном или чесночной приправой, с одной стороны, помогает проснуться, но с другой — провоцирует возникновение гастрита. Может нарушить работу желудочно-кишечного тракта апельсиновый или мандариновый сок. Пить такие соки нужно только после полноценного завтрака.

«Продукты на голодный желудок совершенно неподходящие — это газированные воды, особенно сладкие», — подчеркнула Белоусова.

Она пояснила, что кола и другие сладкие газировки вызывают икоту и отрыжку, а если пить их каждый день, разовьются язва или гастрит.

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