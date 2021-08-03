Оттава, 3 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. 1 августа в Канаде впервые состоялись официальные праздничные мероприятия, приуроченные к Дню свободы, после того как парламент страны единогласно проголосовал за назначение даты праздника. Об этом сообщил телерадиовещатель CBC.

Цитата из к/ф «12 лет рабства». Реж. Стив Маккуин. 2013. США На плантации

24 марта члены парламента единогласно проголосовали за провозглашение 1 августа Днем свободы в Канаде. Именно в этот день 1834 года рабство было отменено в британских колониях, включая Канаду.

Законопроект был внесен депутатом от Либеральной партии Канады Маджидом Джоухари. Его поддержал депутат от консерваторов Алекс Рафф.

Отмечается, что в некоторых местах в Канаде праздник начали отмечать еще в 1862 году, но официальным он стал только в 2021.