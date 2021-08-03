Ярославль, 3 августа, 2021, 11:54 — ИА Регнум. 3 августа Красноперекопский районный суд Ярославля отложил судебное заседание по делу бывшего заместителя мэра города Рината Бадаева, обвиняемого в получении взяток. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

«Сегодня Красноперекопский районный суд г. Ярославля отложил судебное заседание по уголовному делу в отношении Рината Бадаева, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ, на 13.08.2021 в 10:00 в связи с невозможностью судебного разбирательства в отсутствие подсудимого и его защитника. Подсудимый, находящийся по стражей, не был доставлен в суд из-за ограничительных мероприятий (карантина), введенных в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции», — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Это уже второй раз, когда судебный процесс откладывают. В апреле заседание не состоялось из-за процессуальных нарушений. 22 июля на предварительном заседании судья решила, что препятствия для рассмотрения дела отсутствуют, но возникли новые трудности.

Напомним, по версии следствия Бадаев дважды получал взятки от коммерческих фирм за покровительство при заключении контрактов. Первый раз сумма составила 1 миллионов 800 тысяч рублей, второй — 530 тысяч рублей.