Вашингтон, 3 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Компания Aston Martin планирует на выставке Concours d’Elegance в Пеббл-Бич (США) провести премьеру дорожной версии гибридного гиперкара Valkyrie. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Aston Martin Aston Martin Valkyrie

Выставка пройдёт 12 августа нынешнего года. Под капотом модели установлен гибридный силовой агрегат, который включает в себя безнаддувный 6,5-литровый двигатель V12 и электромотор.

Питается мотор от лёгкой аккумуляторной батареи и системы рекуперации кинетической энергии. Стоит отметить, что такую же технологии применяют в болидах, участвующих в гонках «Формулы-1». Общая производительность гибрида составляет 1160 л. с. (900 Нм).

Шатуны в двигателе гиперкара изготовлены из титана. Таким образом, вес мотора был значительно уменьшен. Его общий вес равен 206 кг. При этом вес автомобиля составляет 1030 кг.

Ранее компания Aston Martin провела премьеру 760-сильной модели DBS GT Zagato. Всего выпущено 19 таких автомобилей. Модели комплектуются решёткой радиатора с рисунком из 108 ромбов. Автомобиль выкрашен в оттенок Satin Grey, а украшают его кованые эмблемы из углеволокна.

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