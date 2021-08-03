Канберра, 3 августа, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Согласно данным о внутренней миграции, опубликованным Австралийским статистическим бюро 3 августа, население двух крупнейших городов Австралии Сиднея и Мельбурна сократилось более чем на 16 000 человек в первом квартале текущего года. В то же время населения менее больших городов, таких как Брисбен и Перт, растет. Об этом 3 августа сообщил новостной портал News.com.au.

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Как показывает статистика, Брисбен получил наибольший прирост людей за счет чистой внутренней миграции (+3 300 человек), в то время как Мельбурн потерял больше всего (-8 300), за ним следует Сидней (-8 200).

Всего за первые три месяца текущего года чистая убыль населения из столиц австралийских штатов составила 11 800 человек, что является самым высоким показателем за последние 20 лет.

«Это была самая большая чистая убыль [населения] за всю историю наблюдений с момента начала в 2001 году, и она превзошла предыдущую рекордную чистую убыли, установленную в сентябре 2020 года (-11 200)», — говорится в отчете ведомства.