Ханты-Мансийск, 3 августа, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Департамент экономического развития ХМАО объявил тендер на разработку плана по привлечению инвестиций. Информация об этом размещена на сайте госуслуг.

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Максимальная стоимость контракта на разработку перспектив по инвестициям составляет 38,6 млн рублей. Подрядчик должен будет представить план стабильного прироста вложений на десятилетие до конца ноября 2021 года. Заявления на участие в тендере принимаются до 12 августа.

Подрядчик должен будет проанализировать инвестиционное развитие региона за последние 15 лет и наметить перспективы по отраслям экономики в Югре и в каждом муниципалитете отдельно.