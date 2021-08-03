Чебаркуль, Челябинская область, 3 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Бывшая сотрудница управления соцзащиты администрации города Чебаркуля Челябинской области предстанет перед судом за мошенничество. Расследование её уголовного дела завершено, сообщает областное управление СКР.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Следователи считают. что эта гражданка представила в органы социальной защиты документы для получения выплаты на ребёнка, но получила отказ в связи с превышением размера среднедушевого дохода. Затем она подала документы уже с заниженными сведениями и добилась получения выплаты.

Всего эта женщина получила более 160 тысяч рублей. Дело уже направлено в суд.