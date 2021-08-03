Подгорица, , 11:50 — REGNUM Агентство по предотвращению коррупции Черногории определило, что премьер-министр страны Здравко Кривокапич и большинство министров его правительства нарушили закон о предотвращении коррупции и представили неправильные данные о доходах и имуществе.

Штраф Fas.gov.ru

«Агентство издало судебные приказы, по которым государственные должностные лица Младен Боянич, Елена Боровинич Бойович, Оливера Иньяк, Яков Милатович, Джордже Радулович, Тамара Срзентич, Ратко Митрович и Здравко Кривокапич были оштрафованы на 500 евро каждый», — говорится в отчете ведомства.

Закон предусматривает, что государственное должностное лицо обязано предоставлять точные и полные данные в отчетах о доходах и имуществе.

Для тех, кто этого не делает, предусмотрен штраф от 500 до 2000 евро.