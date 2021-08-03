Донецк, 3 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Силовики Украины за последние сутки пять раз нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 3 августа рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило пять раз», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило 34 единицы.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие, и что были обстреляны село Веселое (донецкое направление), поселок шахты имени Гагарина (горловское направление) и село Коминтерново (мариупольское направление).

При этом отмечается, что в результате обстрела с украинской стороны в Коминтерново были ранены два мирных жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа стало известно, что семь мин калибра 82 мм выпустили украинские боевики в сторону окрестностей бывшего аэропорта Донецка вечером.