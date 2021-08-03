Киев, , 11:49 — REGNUM Крым и Донбасс обязательно вновь станут украинской территорией. Об этом 3 августа в эфире телеканала «Дом» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: В Крыму назвали бессовестным враньём обещание Порошенко вернуть полуостров

«Все они вернутся к себе домой (оккупированные территории — прим. ИА REGNUM) — это вопрос времени», — уверен украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что для российских граждан Крым и Донбасс — это «чужая территория», она никогда не будет «русской». Захваченные украинские земли вернутся в состав Украины.

Ранее по теме: Зеленский назвал условие, при котором Киев не будет поднимать вопрос Крыма

«Те люди, которые оккупировали, они никогда не будут любить Крым так, как любим мы… Это моё, я этот Крым знаю… Это — я, я там жил, это моя земля — это не их земля, они не будут здесь… это никогда не будет русской территорией», — сказал президент Украины.

По его словам, это невозможно, «да хоть перепишите историю» или сотрите вовсе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Владимир Зеленский призвал Россию «навсегда забыть о том, что Украина забудет о Крыме». Он подчеркнул, что Украина не будет поднимать вопрос Крыма только в единственном случае — «если будет поднимать в Крыму украинский флаг».