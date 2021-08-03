Омск, 3 августа, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Омскую область 3 августа поступило 72 тысячи доз вакцины от коронавируса «ГамКовидВак» («Спутник V»). Об этом ИА REGNUM сообщили в областном минздраве.

Yarregion.ru Вакцина «Спутник V»

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Министр здравоохранения региона Александр Мураховский поручил максимально оперативно передать препарат в медучреждения.

Добавим, по состоянию на 3 августа в Омской области от коронавируса привиты 466 109 человек, в том числе оба компонента вакцины получили 335 702 омича.